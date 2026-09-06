Boeing поплатился за сотни нарушений и слабый контроль качества: авиапроизводитель заплатил более 3 миллионов долларов штрафа

Boeing еще в январе 2026 года выплатила Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) штраф в размере $3,139 млн за многочисленные нарушения требований безопасности и контроля качества. О самой выплате стало известно только сейчас.

Штраф FAA предложило назначить в сентябре 2025 года после расследования нарушений, выявленных на заводе Boeing 737 в Рентоне и предприятии Spirit AeroSystems в Уичито, которое производит фюзеляжи для самолетов семейства 737. Проверки охватывали период с сентября 2023 года по февраль 2024 года.

Регулятор выявил сотни нарушений системы контроля качества. Часть из них обнаружили в ходе расследования инцидента с Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в январе 2024 года. Вскоре после взлета у самолета отделилась заглушка неиспользуемого аварийного выхода. Расследование показало, что при ее установке отсутствовали четыре болта, предназначенные для фиксации конструкции.

Инцидент привел к временному прекращению эксплуатации части Boeing 737 MAX 9 и заметному усилению контроля FAA за производственными процессами компании. Однако проверка выявила и другие проблемы.

В частности, Boeing передала на сертификацию два самолета, которые на тот момент не соответствовали установленным требованиям летной годности. Кроме того, FAA зафиксировало случаи давления на специалистов подразделения Organization Designation Authorization (ODA), которому регулятор делегирует часть полномочий по проверке самолетов.

Сотрудники ODA формально работают внутри Boeing, но при выполнении сертификационных функций должны принимать решения независимо от коммерческих интересов компании. По данным FAA, в одном из случаев сотрудник Boeing пытался добиться одобрения 737 MAX, несмотря на то, что представитель ODA считал самолет не соответствующим необходимым требованиям. Одновременно компания стремилась соблюсти график поставок.

В результате FAA назначило Boeing штраф в $3,139 млн. Это была максимальная гражданская санкция, которую ведомство могло применить за подобные нарушения в соответствии с действовавшим законодательством. Boeing полностью выплатила сумму в январе 2026 года.

Позднее надзор за Boeing начали постепенно ослаблять. В июле 2026 года FAA вновь разрешило компании самостоятельно выдавать сертификаты летной годности для всех 737 MAX и 787 в рамках делегированных процедур, сославшись на улучшение производственных стандартов.