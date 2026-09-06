120 организаций, включая Google и Anthropic, подписали призыв OpenAI о коллективной киберзащите

OpenAI опубликовала открытое письмо с призывом к скоординированному усилению киберзащиты. Среди подписантов — Google, Anthropic и более 120 организаций, представляющих технологии, кибербезопасность, правительства и критическую инфраструктуру. Письмо не анонсирует совместный продукт, общую систему контроля или новый механизм защиты моделей — сейчас это публичный призыв к действию, а не технический стандарт.

Аргумент OpenAI в том, что существующие незакрытые уязвимости, избыточные разрешения, ошибки конфигурации, слабая аутентификация и технический долг — делают организации уязвимыми по мере того, как ИИ-атаки становятся мощнее. Ответ организаий должен быть в том, чтобы укреплять фундамент, делиться практическими знаниями и делать защитные ИИ-инструменты доступнее.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Письмо распределяет ответственность: операторы критической инфраструктуры должны приоритизировать самые опасные уязвимости, технологические партнёры — расширять защитные инструменты, правительства — координировать поддержку жизненно важных сервисов, а разработчики передовых моделей — обеспечивать ответственный доступ и обучение.

Для практиков безопасности ближайший вывод прагматический: сокращать поверхность атаки, проверять исправления, держать строгий контроль доступа и оценивать, где усиленная моделями защита может быть безопасно развёрнута.

Масштаб события демонстрирует межотраслевой сигнал. Реальный эффект будет зависеть от того, превратятся ли декларируемые принципы в измеримые программы доступа, финансирования и правил развёртывания инфраструктуры.