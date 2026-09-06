Замена устаревшим Ан-24 и Ан-26: новый Ил-114-300 почти вдвое превосходит Ан-24 по дальности полета, к 2036 году могут выпустить около 100 таких самолетов

Компания «Ил», входящая в ОАК «Ростеха», намерена постепенно нарастить производство регионального турбовинтового самолета Ил-114-300 и к 2031 году выйти на выпуск 12 машин ежегодно. По действующему производственному плану до 2036 года предприятие сможет построить около 100 самолетов.

В ближайшие годы темпы будут увеличиваться постепенно: в 2026–2027 годах планируется выпустить три самолета, в 2028-м — шесть, в 2029 и 2030 годах — по девять, а затем производство стабилизируется на уровне 12 машин в год.

При этом в компании подчеркивают, что такой сценарий считается консервативным. Завод в подмосковных Луховицах технически способен выпускать до 18 Ил-114-300 ежегодно, однако реальные объемы будут зависеть от количества заключенных контрактов.

Ил-114-300 создается как замена стареющим Ан-24 и Ан-26 на региональных авиалиниях. С полной загрузкой в 52 пассажира новый самолет способен преодолеть около 1800 км — почти вдвое больше, чем заявленная дальность Ан-24 в сопоставимых условиях.

Испытания также подтвердили возможность эксплуатации с более коротких взлетно-посадочных полос, чем предусматривалось изначально. Минимальная необходимая длина ВПП составила 1200 метров вместо запланированных 1400.

В перспективе Ил-114-300 получит допуск к работе и на грунтовых аэродромах. Для этого разработан специальный защитный щиток, который предотвращает попадание камней в воздушные винты при рулении и взлете. Следующим этапом станут сертификационные испытания.

Пока у производителя есть один твердый контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией. Первые три самолета предназначены для 2-го Архангельского объединенного авиаотряда: один Ил-114-300 передадут в 2026 году, еще два — в 2027-м. Кроме того, на завершающей стадии находится соглашение на поставку еще десяти самолетов для авиакомпании «Аврора».

Ил-114-300 получил сертификат типа летом 2026 года, однако пока с эксплуатационными ограничениями по температурному диапазону. Производитель рассчитывает завершить необходимые испытания и снять эти ограничения до конца года.