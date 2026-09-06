Новый Hyundai Kona на подходе: кардинально измененный дизайн, 190 л.с. и минималистичный салон

Ожидается, что агрегаты новый Kona будет делить с новым Kia Seltos

Прототип кроссовера Hyundai Kona нового поколения впервые заметили на дорогах. Судя по шпионским снимкам, компания кардинально изменит дизайн модели.

Актуальный Hyundai Kona Источник изображения: Hyundai

Новый Kona будет отличаться совершенно другими формами кузова. Автомобиль получит самое актуальное оформление передней части (возможно, в духе нового Tucson) и широкую светодиодную полосу, которая станет заметно толще, чем у нынешней модели. Фары расположатся ниже, в переднем бампере появятся активные жалюзи для улучшения аэродинамики.

Кроссовер обзаведется утопленными дверными ручками, гладкими боковинами, покатой крышей и новыми аэродинамическими колесами. Задняя часть получит крупный спойлер, более широкий проем багажника и бампер со скрытым выхлопом.

Интерьер пока не рассекречен, однако ожидается минималистичный салон с новой мультимедийной системой Pleos Connect. В зависимости от комплектации автомобиль может получить экран диагональю 12,9, 14,6 или даже 17 дюймов.

По предварительным данным, новый Kona разделит силовые агрегаты с Kia Seltos следующего поколения. Основным двигателем может стать 1,6-литровый турбомотор мощностью 190 л.с., а позднее в линейке ожидается гибридная версия с мощностью 147 л.с.

Когда состоится официальная премьера нового Hyundai Kona, пока не сообщается.