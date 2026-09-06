Новый Hyundai Kona на подходе: кардинально измененный дизайн, 190 л.с. и минималистичный салон
Ожидается, что агрегаты новый Kona будет делить с новым Kia Seltos
Прототип кроссовера Hyundai Kona нового поколения впервые заметили на дорогах. Судя по шпионским снимкам, компания кардинально изменит дизайн модели.
Новый Kona будет отличаться совершенно другими формами кузова. Автомобиль получит самое актуальное оформление передней части (возможно, в духе нового Tucson) и широкую светодиодную полосу, которая станет заметно толще, чем у нынешней модели. Фары расположатся ниже, в переднем бампере появятся активные жалюзи для улучшения аэродинамики.
Кроссовер обзаведется утопленными дверными ручками, гладкими боковинами, покатой крышей и новыми аэродинамическими колесами. Задняя часть получит крупный спойлер, более широкий проем багажника и бампер со скрытым выхлопом.
Интерьер пока не рассекречен, однако ожидается минималистичный салон с новой мультимедийной системой Pleos Connect. В зависимости от комплектации автомобиль может получить экран диагональю 12,9, 14,6 или даже 17 дюймов.
По предварительным данным, новый Kona разделит силовые агрегаты с Kia Seltos следующего поколения. Основным двигателем может стать 1,6-литровый турбомотор мощностью 190 л.с., а позднее в линейке ожидается гибридная версия с мощностью 147 л.с.
Когда состоится официальная премьера нового Hyundai Kona, пока не сообщается.
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