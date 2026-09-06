Самолет впервые провел 4 часа над океаном без GPS — в США испытали авианавигацию по магнитному полю Земли

В США испытали систему навигации MagNav, которая позволяет самолету определять свое положение без GPS, используя естественное магнитное поле Земли. В рамках тестового полета Embraer 170 провел над Тихим океаном 4 часа 23 минуты, навигационные данные в реальном времени выводились пилотам на обычные планшеты.

Испытание прошло в рамках программы MagNav подразделения Defense Innovation Unit (DIU) Министерства обороны США. Ее задача — создать независимую от спутников систему навигации, способную работать при отсутствии GPS, а также в условиях его подавления или преднамеренного глушения.

Embraer 170 выполнил маршрут из района Пьюджет-Саунд возле Сиэтла к южной части Аляски и обратно. По данным разработчиков, использование магнитной навигации повысило точность определения местоположения на 89% по сравнению с традиционными резервными методами.

MagNav использует высокочувствительные квантовые магнитные датчики. Они фиксируют небольшие изменения магнитного поля Земли, связанные с особенностями земной коры. Затем полученные данные сопоставляются с заранее созданной магнитной картой, что позволяет системе определить координаты самолета.

Главное преимущество технологии заключается в том, что ей не нужны ни спутники, ни наземные навигационные станции. GPS можно заглушить, можно подменить сигнал, а вот магнитное поле Земли невозможно просто отключить. Это особенно актуально при полетах над океанами и удаленными территориями, где мало ориентиров и ограничены возможности для использования других способов коррекции маршрута.

Программа MagNav стартовала в 2024 году в рамках американской инициативы Transition of Quantum Sensing, созданием прототипа занимается Honeywell Aerospace.

Следующим этапом станет испытание системы на тяжелом военно-транспортном самолете Boeing C-17 Globemaster III ВВС США.

В перспективе магнитную навигацию рассматривают как дополнительный резерв для авиации в районах, где спутниковая навигация может работать нестабильно. Технология потенциально может найти применение в гражданской авиации как независимый источник навигационных данных, особенно на фоне роста случаев подавления и подмены сигналов спутниковой навигации.