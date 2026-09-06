Виниловые пластинки и компакт-диски возвращаются: продажи CD в США взлетели почти на 60%

Продажи физических музыкальных носителей резко выросли в США. По итогам первого полугодия 2026 года выручка от продажи компакт-дисков увеличилась на 58,6%, а виниловых пластинок — на 17,7%. Такие данные приводит Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA).

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В целом продажи физических носителей принесли на 25,9% больше, чем годом ранее. В RIAA связывают рост с устойчивым интересом слушателей к физическим форматам, а дополнительным стимулом становятся коллекционные переиздания, ремастеры и специальные версии альбомов на CD и виниле.

При этом говорить о массовом отказе американцев от Spotify, Apple Music, YouTube Music и других стриминговых сервисов пока не приходится: цифровые платформы по-прежнему безоговорочно доминируют на рынке. За первые шесть месяцев 2026 года стриминговые сервисы принесли американской музыкальной индустрии $4,9 млрд — на 4,7% больше, чем годом ранее. Выручка от платных подписок выросла на 6,4%, до $3,4 млрд, бесплатный стриминг с рекламой прибавил 3,7% — до $900 млн.