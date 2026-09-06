В России стартовали продажи кроссовера Tenet Plus L6: 3 года гарантии, 147 л.с. и довольно богатое оснащение за 2,9 млн рублей

Российский бренд Tenet Plus начал продажи среднеразмерного кроссовера L6. Автомобили выпускают на заводе «АГР» в Калуге (бывшее российское предприятие Volkswagen) по полному производственному циклу — со сваркой, окраской и сборкой кузова.

На старте L6 доступен в двух комплектациях: Elegant — 2,89 млн рублей, Ultra — 3,04 млн рублей. Обе модификации оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л.с. и шестиступенчатым «роботом». Привод пока только передний.

Уже в базовой версии есть 6 подушек безопасности, круиз-контроль, светодиодные фары, цифровая приборная панель, вертикальный 13,2-дюймовый экран мультимедийной системы, двухзонный климат-контроль и беспроводная зарядка смартфона. Сиденья спереди и сзади, рулевое колесо, лобовое стекло и форсунки стеклоомывателя оснащены обогревом.

У Tenet Plus L6 Ultra семь подушек безопасности, есть панорамная крыша с люком, электропривод двери багажника, 19-дюймовые колеса, вентиляция передних сидений, аудиосистема Sony с восемью динамиками. Кроме того, версия Ultra оснащается расширенным набором электронных помощников.

Гарантия на Tenet Plus L6 составляет три года или 100 тыс. км пробега.