Процессор настольный, ускоритель — мобильный. Необычный мини-ПК FEVM FA80G в корпусе объемом 2,6 литра сочетает Ryzen 9 9950X3D и RTX 5090 Laptop

Китайская FEVM представила компактный и очень нетипичный игровой компьютер FA80G. Дело в том, что он использует не мобильные процессоры, характерные для подобных мини-ПК, а полноценные настольные CPU AMD Ryzen для сокета AM5. И эти настольные процессоры сочетаются с ноутбучными ускорителями Nvidia. Например, в топовой конфигурации FEVM FA80G — Ryzen 9 9950X3D и GeForce RTX 5090 Laptop с 24 ГБ видеопамяти. Всё «упаковано» в корпусе объемом всего 2,6 литра.

Всего производитель предлагает семь конфигураций FA80G. Базовая версия оснащается Ryzen 7 9700X и GeForce RTX 5060 Laptop с 8 ГБ памяти. С этим же процессором можно заказать вариант с RTX 5080 Laptop, у которой уже 16 ГБ памяти.

В линейке также представлены версии с игровыми Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D. Последний доступен в том числе в связке с GeForce RTX 5090 Laptop.

Теоретически FEVM FA80G позволяет заменить процессор в будущем, но реальная совместимость зависет от ограничений по питанию и охлаждению, а также поддержки конкретного CPU со стороны BIOS.

Компактные размеры требуют ограничить энергопотребление компонентов. Для процессора заявлен лимит до 90 Вт, а 3D-ускоритель может потреблять максимум 150 Вт. За охлаждение отвечают четыре тепловые трубки и система с раздельным управлением тепловыми зонами.

FA80G оснащен двумя слотами SO-DIMM и поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти DDR5. Для накопителей предусмотрены два разъема M.2, каждый с поддержкой SSD объемом до 8 ТБ.

Набор интерфейсов довольно богатый: два USB-C, шесть USB-A 3.2, два Ethernet 2,5 Гбит/с, порты HDMI 2.0 и HDMI 2.1, два DisplayPort 2.0.

В Китае версия FA80G с Ryzen 7 9700X и RTX 5060 Laptop стоит 7599 юаней — около $1130. Максимальная конфигурация с Ryzen 9 9950X3D и RTX 5090 Laptop оценивается в 24 199 юаней, или примерно $3600. И это гораздо дешевле, чем компьютеры на базе AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 и без дискретной графики.

О глобальном запуске FA80G FEVM пока не сообщила. Не исключено, что в дальнейшем мини-ПК появится на международных торговых площадках.