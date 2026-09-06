Эль-Ниньо сейчас сильнее, чем в любой момент за последнюю 1000 лет

Hеконструирована температура океана по ископаемым кораллам с 1100 года: вариабельность с 1984 года на 36,5% выше всего доиндустриального периода

Эль-Ниньо (Pacific El Nino–Southern Oscillation, ENSO) — крупнейший источник межгодовой климатической изменчивости на планете — никогда не был таким мощным, как сейчас. Группа Джули Коул из Мичиганского университета реконструировала тысячелетнюю историю температуры поверхности океана по химическому составу ископаемых кораллов Галапагосских островов — архипелаг находится в эпицентре восточно-тихоокеанского паттерна ENSO, где самые сильные события имеют максимальное воздействие.

Кораллы наращивают скелет со скоростью 1–2 сантиметра в год, и соотношение стронция к кальцию в нём, а также изотопы кислорода работают как термометр: чем теплее вода, тем меньше стронция в коралле. Послойный анализ даёт более десятка измерений в год — месячный температурный журнал за жизнь колонии. Команда собрала 28 разнесённых во времени серий с пяти островов, покрывающих различные периоды вплоть до 1100 года.

Источник изображения: NOAA

Результат: вариабельность температуры с 1984 года на 36,5% выше, чем в доиндустриальный период 1000–1850 годов, и на 16,2% выше, чем в 1851–1982 годах. Все три интервала статистически различны, тренд только растёт. События, которые раньше давали отклонение на градус-два от нормы, теперь дают три-четыре. Рост обеспечен именно тёплыми событиями.

Чтобы отделить естественную изменчивость от человеческого воздействия, команда сравнила данные о кораллах с симуляциями климатических моделей за последнее тысячелетие, в которых учитывались только природные факторы — вулканы и солнечная активность, без роста парниковых газов. Реальный прирост выходит за пределы внутренней вариабельности моделей с уровнем достоверности, близким к 99%.

«Мы попытались найти в моделях хоть какие-то свидетельства такого поведения и не нашли ничего. С момента окончания коралловых логов произошли ещё два мощных Эль-Ниньо, и сейчас развивается третий, который, по ожиданиям, побьёт рекорды. Это не случайность, а новый тип ситуации, новый стиль Эль-Ниньо», — сказала Коул.

Даже при неизменной амплитуде температурных колебаний наводнения и засухи от ENSO усиливались бы в более тёплых локациях — горячая атмосфера удерживает больше водяного пара. Но если «температурные качели» ещё и раскачиваются, то эффекты умножаются.