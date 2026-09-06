Маленький «пиксель» оказался автономнее маленького «айфона». Тесты показали существенный прогресс для Google Pixel 11 Pro

А вот зарядка особо не ускорилась

Компании Google удалось существенно нарастить автономность не только у старшего Pixel 11 Pro XL, но и у меньшей модели Pixel 11 Pro. Авторы GSM Arena опубликовали обзор, из которого это отчётливо видно.

Меньшая модель имеет не намного меньший аккумулятор, чем более крупная, поэтому и автономность схожая. Pixel 11 Pro продержался в тестах источника 15 часов 38 минут против 12 часов 5 минут в случае Pixel 10 Pro. Pixel 11 Pro XL, напомним, отработал 16 часов 45 минут.

В итоге Pixel 11 Pro оказался даже автономнее iPhone 17 Pro, хотя разница и очень несущественная. Впрочем, полноценным конкурентом для новинки Google будет iPhone 18 Pro, который анонсируют уже на днях.

Конкурента в лице Galaxy S26 новинка Google тоже обошла, хотя тоже несущественно.

Что касается зарядки, вот тут у меньшей модели разница с предшественницей достаточно незначительная, тогда как Pixel 11 Pro XL заряжается намного быстрее Pixel 10 Pro XL. Всё дело в 30-ваттной зарядке. В итоге новинка набирает 59% за полчаса, и это в режиме Extreme. На полную зарядку уходит 1 час 20 минут.