Нейросети пришли в российские суды: четыре модели ИИ тестируют в нескольких регионах — они будут снижать вероятность судебных ошибок

Российские суды в нескольких регионах в пилотном режиме начали тестировать четыре большие языковые модели искусственного интеллекта. Нейросети обучаются на материалах Верховного суда России и судебных решениях по актуальным для граждан и бизнеса вопросам. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на форуме председателей верховных судов стран БРИКС.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

«Пилотируемые в российских регионах четыре большие языковые модели интенсивно обучаются на основе правовых позиций Верховного суда России, практикообразующих судебных решений по самым актуальным вопросам, волнующим граждан и бизнес-сообщество», — сообщил Игорь Краснов.

Ожидается, что ИИ-инструменты смогут выявлять логические противоречия, снижать вероятность судебных ошибок и делать правоприменительную практику более предсказуемой. Краснов также отметил положительную реакцию судей: по его словам, они заинтересованы в использовании подобных технологий и видят в них значительный потенциал.

Названия четырех языковых моделей, конкретные регионы проведения эксперимента и перечень задач, которые нейросети уже выполняют в рамках пилотного проекта, пока не раскрываются.