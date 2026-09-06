Первый в мире ноутбук с 64-поточным процессором также получит GPU с частотой 3,3 ГГц. Sugon рассказала о модели N50 Pro

Пока есть не все подробности

Компания Sugon раскрыла немного подробностей о первой в мире, как она говорит, мобильной рабочей станции с 64-поточным процессором.

Ноутбук называется N50 Pro, и компания всё ещё продолжает хранить молчание о том, какой же процессор там используется. Есть предположение, что это модель Hygon C86-4G, и тогда там 32 ядра, либо же это CPU более новой линейки с поддержкой SMT4, и тогда ядер лишь 16.

Компания говорит, что процессор работает на частоте до 4,3 ГГц и может сократить время выполнения задач моделирования гидродинамики с 2,4 часов до всего 1 часа. Правда, с чем сравнивать, неясно.

Ноутбук также может быть оснащён 128 ГБ ОЗУ, а неназванная дискретная видеокарта имеет 16 ГБ собственной памяти и работает на частоте до 3,3 ГГц, что очень немало.

Из остального сообщается о 120-герцевом экране 4К с показателем Delta E менее единицы. Набор портов таков: два USB Type-C, три USB-A, HDMI и 3,5-мм аудиоразъем. При всём при этом ноутбук характеризуется толщиной 16,9 мм и массой 1,69 кг.