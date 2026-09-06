503 л.с., полный привод, адаптивная подвеска, 730 км на одной зарядке — всего 230 тыс. юаней (3,0 млн рублей). Кроссовер Volkswagen ID. Unyx 08 Hunter Edition появился у дилеров в Китае

Компания Volkswagen Anhui объявила о поступлении нового электрокроссовера ID. Unyx 08 Hunter Edition в дилерские центры по всему Китаю. Официальная премьера модели и первые поставки покупателям запланированы на 12 сентября. Предварительная стоимость автомобиля составляет 230 тыс. юаней — около 3,0 млн рублей по текущему курсу.

ID. Unyx 08 Hunter Edition представляет собой крупный пятиместный электрический SUV длиной ровно 5 метров. Ширина автомобиля составляет 1954 мм, высота — 1688 мм, а колесная база достигает 3030 мм.

В основу Hunter Edition легла старшая версия Ultra, поэтому оснащение богатое: специальный пакет внешней и внутренней отделки Hunter (сам по себе он стоит более 40 тыс. юаней — более 500 тыс. рублей), двухкамерная пневмоподвеска, адаптивные амортизаторы, встроенный холодильник. Кроссовер оснащен двумя вычислительными системами Turing с совокупной производительностью до 1500 TOPS и 26 датчиками. Программная часть построена на VLA 2.0 — системе на основе мультимодальной модели, способной обрабатывать информацию о происходящем вокруг автомобиля и использовать ее для управления функциями автомобиля.

Электрическая силовая установка — на базе 800-вольтовой архитектуры, емкость тяговой батареи CATL составляет немалые 95 кВт·ч. Заявленный запас хода достигает 730 км (по китайскому циклу CLTC), быстрая зарядка с 10 до 80% занимает около 20 минут.

Покупателям предложат две версии силовой установки. Базовый заднеприводный вариант получил один электромотор мощностью 313 л.с. Полноприводная версия с двумя электромоторами развивает 503 л.с.