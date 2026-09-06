LG обещает для ноутбука Gram Book AI 2026 более 30 часов автономности

В основе Core Series 3

Ноутбуки и планшеты

Компания LG представила ноутбук Gram Book AI 2026 14U40V, который является первой 14-дюймовой моделью в серии. И для него производитель обещает автономность свыше 30 часов. 

Новинка весит 1,29 кг, хотя на самом деле для 14-дюймовой модели это просто хороший показатель, и в линейке Gram часто можно встретить модели с намного меньшей массой. 

При этом тут имеется аккумулятор ёмкостью 61,5 Втч, который обеспечивает до 30,5 часа работы по обещаниям LG. Такая автономность достигается в том числе благодаря процессорам Core Series 3.  

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Источник изображения: LG

Компания также упоминает некий бесшумный режим, в котором комфортно работать с документами или смотреть видео в тихих местах. Корпус выполнен из алюминия и имеет толщину 14,9 мм.  

Данных о цене пока нет.  

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