Apple снизила цену своей тряпочки в два раза, только вот теперь она стала намного хуже
Фактически это другой продукт
Компания Apple недавно неожиданно сразу вдвое снизила цену на свою пресловутую тряпочку Polishing Cloth для протирки дисплеев. Автор канала Snazzy Labs додумался проверить новинку и обнаружил, что она попросту хуже оригинальной версии.
Напомним, изначально тряпочка стоила 20 долларов, за что Apple активно критиковали. Теперь она стоит 10 долларов, но оказалось, что это совсем другая тряпочка.
У неё другая структура, что хорошо видно на макрофотографиях, она весит 7 г вместо 12 г у оригинальной версии, но, что важнее, она просто хуже делает свою работу. Она не отталкивает воду и хуже очищает стеклянные поверхности. Причём заметно хуже.
По итогу Apple не снижала цену. Она просто начала продавать под старым именем фактически совершенно другой продукт.
Комментарии