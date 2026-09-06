С 8 сентября WhatsApp отключится на старых смартфонах: мессенджер больше не будет поддерживать Android 5 и Android 5.1

WhatsApp с 8 сентября 2026 года повышает минимальные системные требования для Android. Мессенджер прекратит поддержку смартфонов под управлением Android 5.0 и 5.1 Lollipop — для его работы потребуется как минимум Android 6.0.

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Изменение затронет прежде всего старые смартфоны, которые так и не получили обновление до Android 6.0: Android 5.0 вышла еще в ноябре 2014 года, а Android 5.1 появилась в октябре 2015 года. Владельцам старых смартфонов для дальнейшего использования WhatsApp придется перейти на смартфоны поновее.

Точное количество затронутых пользователей неизвестно. По данным StatCounter, в августе 2026 года на Android 5.0 и 5.1 приходилось около 0,58% мобильного и планшетного веб-трафика в мире. Однако эта статистика отражает просмотры страниц, а не число активных устройств, поэтому позволяет лишь приблизительно оценить масштаб.

WhatsApp заранее предупреждает владельцев несовместимых смартфонов непосредственно в приложении. Перед переходом на новое устройство рекомендуется создать резервную копию переписки в Google Drive или сохранить локальную копию, чтобы затем перенести чаты на новый смартфон.

Одной из причин отказа от старых версий Android является безопасность. Android 5.x уже много лет не получает системных обновлений и исправлений уязвимостей. WhatsApp регулярно пересматривает список поддерживаемых операционных систем, учитывая их возраст и количество пользователей, которые на них остаются.

Следующее изменение требований запланировано на 30 ноября и коснется iPhone. Минимальная версия iOS повысится с 15.1 до 15.5. Однако для владельцев старых устройств ситуация здесь значительно проще: iPhone 6s, 6s Plus, SE первого поколения, iPhone 7 и 7 Plus поддерживают iOS 15 и могут быть обновлены до более поздней версии iOS 15.8.8. Поэтому покупать новый iPhone из-за изменения требований WhatsApp не потребуется — достаточно установить доступное обновление системы.