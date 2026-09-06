MSI оснастила новый настольный ПК не самым новым мобильным процессором. Новинка MAG получила Core 7 230H

Компания MSI представила новый настольный ПК серии MAG, оснащённый актуальной видеокартой, но не самым свежим процессором, причём ещё и мобильным.

В основе тут лежат GeForce RTX 5060 и Core 7 230H. Последний представляет собой решение поколения Raptor Lake с шестью большими и четырьмя малыми ядрами. Рассчитан он на 45 Вт, так что в целом компьютер должен быть достаточно эффективным и холодным.

Есть также 16 ГБ ОЗУ, SSD объёмом 512 ГБ, блок питания мощностью 650 Вт, адаптер Wi-Fi 6, и всё это в Китае продаётся примерно за 1160 долларов.