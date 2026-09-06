DLSS 5 запустили на RTX 20, 30 и 40 вместе с генерацией до четырех кадров

Моддер ShyVortex выпустил DLSS Unlocked — инструмент, который позволяет запускать технологию DLSS 5 Neural Rendering на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 20, RTX 30 и RTX 40. В тот же пакет разработчик добавил генерацию кадров с режимами 2X, 3X и 4X.

DLSS Unlocked объединяет две существующие модификации — OptiScaler_DLSSNR для запуска DLSS 5 Neural Rendering и DLSS Enabler, отвечающий за генерацию кадров. Благодаря этому владельцам старых RTX не нужно устанавливать два мода отдельно.

При этом генерация нескольких кадров не является полноценной NVIDIA Multi Frame Generation, доступной на видеокартах GeForce RTX 50. На RTX 20 и RTX 30, а также в части сценариев на RTX 40 мод использует модифицированную реализацию AMD FidelityFX FSR 3.1 для создания дополнительных кадров.

Разработчик заявляет поддержку режимов 2X, 3X и 4X. Таким образом, между кадрами, непосредственно отрисованными видеокартой, могут вставляться один, два или три дополнительных сгенерированных кадра. Это позволяет заметно увеличить отображаемую частоту кадров, хотя принцип работы отличается от нативной Multi Frame Generation на архитектуре Blackwell.

За Neural Rendering отвечает модифицированная библиотека DLSS-NR, адаптированная для более старых поколений GeForce RTX. Энтузиасты уже демонстрировали возможность запуска отдельных компонентов DLSS 5 на RTX 20, 30 и 40, однако DLSS Unlocked объединяет эти наработки в одном инструменте и дополнительно связывает их с генерацией кадров.

Совместимость мода ограничена. Он рассчитан на игры с DirectX 12, которые изначально поддерживают одновременно DLSS Upscaling и DLSS Frame Generation.

Разработчик предупреждает о возможных проблемах в многопользовательских играх. Модификация заменяет или внедряет библиотеки в файлы игры, из-за чего античит может расценить изменения как вмешательство в программное обеспечение. Поэтому DLSS Unlocked в первую очередь предназначен для одиночных проектов.