246 ТБ SSD, 4000 фильмов и 25 потоков 4K: представлен новый сервер Kaleidescape для домашнего кинотеатра

Kaleidescape представила Compact Terra Prime 246TB SSD — компактный медиасервер с 246 ТБ флеш-памяти, рассчитанный на хранение огромной локальной библиотеки фильмов в высоком качестве. Сервер способен одновременно обслуживать до 25 сеансов воспроизведения в 4K.

Внутри установлены два корпоративных SSD емкостью по 123 ТБ каждый. Какие именно накопители использует Kaleidescape, компания не раскрывает. Предположительно, это могут быть Solidigm D5-P5336 с 3D QLC NAND и интерфейсом PCIe 4.0, однако официального подтверждения этому нет.

По расчетам производителя, 246 ТБ хватит примерно на 4000 обычных фильмов в 4K, около 2300 фильмов в фирменном формате 4K Cinematic/8K или до 6800 фильмов в HD.

Главное отличие Kaleidescape от обычных стриминговых сервисов заключается в том, что фильмы скачиваются на локальное хранилище. Компания предлагает легально лицензированные копии контента от крупных киностудий. В формате 4K Cinematic видеопоток достигает 110 Мбит/с, используется цветовая субдискретизация 4:4:4, а также поддерживаются Dolby Vision и Dolby Atmos.

Воспроизводить фильмы непосредственно из облака нельзя — перед просмотром их необходимо полностью загрузить на сервер. Для подключения используется Ethernet 2,5 Гбит/с. При достаточно быстром интернет-соединении 4K-фильм можно скачать примерно за четыре минуты.

При емкости 246 ТБ сервер получился довольно компактным: его размеры составляют около 200 × 39 × 254 мм, а масса — примерно 1,8 кг. Корпус полностью алюминиевый. За охлаждение двух SSD отвечают вентиляторы, уровень шума которых не превышает заявленных 20 дБ.

Для работы системы требуется фирменный медиаплеер Kaleidescape, например Strato V стоимостью около $4000. Впрочем, отдельный сервер не обязателен: сам Strato V имеет 960 ГБ встроенной памяти, но этого хватает лишь примерно на восемь фильмов 4K Cinematic одновременно.

Стоимость Compact Terra Prime 246TB SSD Kaleidescape пока не раскрыла. Для сравнения, сервер компании на 120 ТБ SSD стоит $34 995, поэтому новая версия на 246 ТБ наверняка окажется одной из самых дорогих систем для домашнего хранения фильмов. Заказать устройство уже можно через партнеров Kaleidescape, причем серверы собираются под конкретного клиента.