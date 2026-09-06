Еще одна альтернатива «Кукурузникам» Ан-2: в России хотят запустить частные отечественные гидросамолеты для удаленных поселков

В России хотят ускорить сертификацию отечественных гидросамолетов, которые могут использоваться для регулярных перелетов между удаленными населенными пунктами. Минтранс планирует изучить проекты частных авиастроителей и максимально быстро допускать к эксплуатации машины, соответствующие требованиям безопасности.

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Как рассказал глава ведомства Андрей Никитин, Минпромторг и Минтранс уже провели совещание с участием небольших российских производителей авиатехники. Среди представленных разработок были компактные гидросамолеты, способные взлетать и садиться непосредственно на реки и озера.

Сейчас разработчики предлагают шестиместные машины, но готовы создать и версии на девять пассажиров. По словам министра, представленные самолеты отличаются относительно невысокой стоимостью, хотя конкретные цены и названия производителей он не раскрыл.

В Минтрансе намерены детально изучить проекты и, если они соответствуют установленным требованиям, максимально ускорить их сертификацию.

Особенно востребованными такие самолеты могут оказаться на Дальнем Востоке и других территориях с большим количеством удаленных поселков. Использование рек и озер в качестве взлетно-посадочных площадок позволяет обходиться без строительства полноценных аэродромов и значительно упростить организацию местного авиасообщения.