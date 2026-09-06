Пользователь потерял 2 миллиона долларов из-за фишинговой ссылки, которую дал ChatGPT

Один раз спроси ИИ — семь раз перепроверь ответ

Криптоинвестор заявил о потере активов примерно на $2,1 млн после перехода по ссылке, которую, по его словам, предоставил ChatGPT. Ссылка вела на фишинговую копию криптосервиса Sceptre. Историю описало издание The Crypto Times со ссылкой на расследование блокчейн-исследователя под ником VAL.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Инцидент произошел 12 июня 2026 года. По словам пострадавшего, известного в X как Alex, он спросил у ChatGPT на русском языке, где можно обменять sFLR на WFLR — токены экосистемы Flare. Среди результатов якобы оказалась ссылка на сайт, внешне похожий на настоящий Sceptre.

Пользователь подключил к нему криптокошелек и подписал unlimited approve — разрешение, которое позволяет смарт-контракту распоряжаться соответствующими токенами без отдельного подтверждения каждой операции. Уже через несколько секунд злоумышленник воспользовался функцией transferFrom и вывел около 1,9 млн FXRP. На тот момент активы оценивались примерно в $2,1 млн, или около 180 млн рублей. Объем украденных токенов составлял примерно 1,3% от общего количества выпущенных FXRP.

FXRP — токен, созданный на основе XRP для использования в DeFi-экосистеме Flare. По оценке VAL, через связанную с атакой инфраструктуру всего было похищено более $2,2 млн.

Исследователю удалось проследить дальнейшее движение части средств. Украденная криптовалюта обменивалась на DAI и Ethereum, в том числе через OpenOcean, после чего распределялась между несколькими кошельками. Часть средств злоумышленники попытались скрыть: 50 ETH отправили в Tornado Cash, что затрудняет дальнейшее отслеживание транзакций.

После кражи пострадавший опубликовал данные о транзакциях и адресах кошельков, пытаясь отследить украденные средства. При этом ему начали писать мошенники, которые за деньги обещают вернуть похищенную криптовалюту. Alex предупредил других пользователей не доверять подобным предложениям.

VAL позднее попытался повторить запрос к ChatGPT на нескольких языках, однако получить ту же фишинговую ссылку ему не удалось.

Как именно фишинговый ресурс оказался в ответе чат-бота, установить пока не удалось.