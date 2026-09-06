Tesla создала электромотор без редкоземельных металлов — он компактнее и легче моторов Tesla Model 3 и Model Y

Но пока это мотор только для одной модели

Tesla раскрыла новые подробности о своем беспилотнике Cybercab: компания полностью отказалась от использования редкоземельных металлов в конструкции электродвигателя. Илон Маск подтвердил, что новый электромотор действительно не использует такие материалы, при этом отказ от них, по его словам, не привел к снижению запаса хода автомобиля.

Скриншот видео Tesla Источник изображения: Tesla

Новый двигатель оказался заметно компактнее и легче прежних приводов Tesla. Компания утверждает, что его размеры уменьшились на 18%, масса — на 25%. Tesla также заявляет о повышении эффективности.

Отказ от редкоземельных элементов важен прежде всего из-за конструкции электромоторов. Эти материалы практически не используются в тяговых литий-ионных батареях, зато широко применяются в постоянных магнитах. Неодим позволяет создавать очень мощные магниты небольшого размера, а диспрозий, тербий и празеодим улучшают их рабочие характеристики.

Для одного электромобиля может потребоваться около килограмма таких материалов. При производстве миллионов машин объемы становятся огромными, а значительная часть мировых мощностей по переработке редкоземельных элементов сосредоточена в Китае. Поэтому отказ от них способен уменьшить зависимость Tesla от ограниченного числа поставщиков.

Еще в 2023 году Tesla объявила о разработке постоянного магнита, которому не требуются редкоземельные элементы. Новый двигатель Cybercab, судя по всему, является практическим воплощением этой идеи. В качестве альтернативы редкоземельным магнитам могут использоваться, например, ферритовые или алюминий-никель-кобальтовые материалы, но конкретный состав и устройство нового мотора Tesla пока не раскрывает.

Новая технология используется только в Cybercab, появится ли она в куда более массовых Model 3 и Model Y, пока неизвестно.