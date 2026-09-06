Большой и тяжелый самолет, которому не нужна традиционная взлетно-посадочная полоса. Ил-76МД-90А получил новые двигатели, увеличенную грузоподъемность и улучшенную проходимость

Модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-90А получил сразу несколько важных улучшений, которые заметно расширили его эксплуатационные возможности. В Минпромторге считают, что именно эти изменения сделают машину основным преемником стареющего парка Ил-76, ресурс которого постепенно подходит к концу.

Главным отличием новой версии стала увеличенная грузоподъемность и обновленная силовая установка. Благодаря новым двигателям Ил-76МД-90А эффективнее работает в условиях высокогорья и при высоких температурах, где эксплуатация тяжелых транспортных самолетов традиционно наиболее сложна.

Еще одно важное преимущество — возможность использовать аэродромы со слабой инфраструктурой. Усиленное шасси позволяет выполнять взлет и посадку не только на бетонных полосах, но и на грунтовых ВПП, что делает самолет особенно востребованным в удаленных регионах и районах с ограниченной транспортной доступностью.

Ил-76МД-90А также способен работать максимально автономно. Самолет оборудован грузовой рампой и собственными погрузочно-разгрузочными лебедками, поэтому может самостоятельно загружать и выгружать тяжелую технику и крупногабаритные грузы без специального наземного оборудования. Кроме того, он сохраняет возможность парашютного десантирования грузов.

Такой набор характеристик позволяет использовать модернизированный транспортник для перевозки военной и гражданской техники, доставки гуманитарной помощи и работы в зонах чрезвычайных ситуаций. По словам заместителя главы Минпромторга Геннадия Абраменкова, сочетание улучшенных характеристик и необходимость замены большого количества ранее выпущенных Ил-76 формируют для Ил-76МД-90А значительный потенциальный рынок.