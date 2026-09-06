На 9 баллов из 10. Google Pixel Watch 5 получили практически максимальную оценку за ремонтопригодность от iFixit

Google даже предусмотрела цветовую маркировку болтов, чтобы не перепутать их при сборке

Специалисты iFixit разобрали новые Google Pixel Watch 5 и по ее итогам оценили ремонтопригодность устройства в 9 баллов из 10. Умные часы сохранили необычную конструкцию предыдущего поколения, которая позволяет довольно легко получить доступ к ключевым компонентам.

Скриншот видео iFixit Источник изображения: iFixit

Вместо привычной для большинства современных умных часов клеевой герметизации Google использует механические защелки и уплотнительное кольцо O-ring — решение, больше характерное для классических водозащищенных часов. Чтобы снять заднюю крышку с блоком датчиков, достаточно открутить всего два винта.

После этого открывается сравнительно простой доступ к аккумулятору, вибромотору и основной системной плате. В Pixel Watch 5 Google также добавила цветовую маркировку винтов, которая помогает соблюдать правильную последовательность разборки.

Емкость аккумулятора 45-миллиметровой версии составляет 465 мА·ч, что примерно на 2,2% больше, чем у модели предыдущего поколения. Умные часы работают на платформе Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated, оснащены 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и флеш-модулем eMMC объемом 64 ГБ.

Самым сложным элементом для ремонта остается дисплей. Для его демонтажа необходимо снять несколько винтов и кронштейн, после чего отсоединить прижимной коннектор. В iFixit считают, что именно эту часть конструкции Google еще может упростить в будущих моделях.

Высокую оценку обеспечила не только удачная компоновка устройства. Google публикует официальные инструкции по ремонту и предоставляет запасные детали, что делает конструкцию действительно пригодной для обслуживания.

В результате Pixel Watch 5 получили 9 из 10 баллов за ремонтопригодность — столько же, сколько ранее набрали Pixel Watch 4. Это один из редких примеров современных умных часов, изначально спроектированных с учетом последующего ремонта.