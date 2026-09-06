Belkin переходит на полутвердотельные батареи: Belkin UltraCharge Pro Power Bank получил аккумулятор на 10 000 мАч, 60-ваттную зарядку и экран

Belkin представила на выставке IFA 2026 новую линейку внешних аккумуляторов UltraCharge, и некоторые модели серии получили полутвердотельные элементы питания. По словам компании, технология BoostSolid должна повысить безопасность батарей и снизить вероятность их вздутия и возгорания.

Полутвердотельные аккумуляторы занимают промежуточное положение между классическими литий-ионными батареями с жидким электролитом и полностью твердотельными элементами. В решении Belkin используется дополнительный гелеобразный компонент электролита.

Одной из главных новинок стал UltraCharge Pro Slim Magnetic Power Bank емкостью 5000 мА·ч. Компания утверждает, что его корпус по площади сопоставим с банковской картой, а толщина составляет всего 8,8 мм. Пауэрбанк поддерживает магнитную беспроводную зарядку Qi2 мощностью до 15 Вт и проводную зарядку через USB. Стоимость устройства — $70.

Belkin UltraCharge Pro Power Bank оснащен батареей емкостью 10 000 мА·ч, двумя портами USB-C с выходной мощностью до 60 Вт, одним USB-A и встроенным дисплеем, который отображает уровень заряда, текущую мощность и температурный режим. Цена модели составляет $90.

Компания также представила классические внешние аккумуляторы UltraCharge 22K и UltraCharge 11K. Старшая версия получила емкость 22 000 мА·ч, цифровой дисплей и встроенный выдвижной кабель USB-C с поддержкой зарядки до 65 Вт, что позволяет использовать ее в том числе для ноутбуков. Стоимость — $100. Младшая модель предлагает 11 000 мА·ч и оценена в $60. Обе поступят в продажу в сентябре.

Помимо аккумуляторов Belkin анонсировала новую линейку поисковых меток SureFind. Базовая SureFind Spot выполнена в виде компактного круглого трекера для ключей и сумок и стоит $15. Тонкая SureFind Card для кошельков и документов обойдется в $27.

Необычной новинкой стала SureFind Loop Cable Tag за $25 — устройство объединяет поисковую метку и кабель USB-C — USB-C. Самая дорогая модель, SureFind Wallet Stand стоимостью $40, совмещает трекер, картхолдер с RFID-защитой и складную подставку для смартфона.