4-дюймовый экран с сапфировым стеклом, «бесплатный глобальный интернет» и поворотная камера. JerryRigEverything протестировал очень необычный смартфон Ikko MindOne Pro

К защите экрана вопросов нет — сапфировое стекло действительно очень крепкое

Автор YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон протестировал на прочность и полностью разобрал компактный смартфон Ikko MindOne Pro. Главные особенности устройства — квадратный корпус, сапфировое стекло, защищающее экран, и единственная 50-мегапиксельная камера, которая поворачивается на 180 градусов и выполняет роль одновременно и основной, и фронтальной.

Источник изображения: Ikko через Notebookcheck

MindOne Pro оснащен 4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц. Аппарат базируется на SoC MediaTek MT8781, имеет 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1.

Одним из самых интересных результатов стало подтверждение свойств сапфирового защитного стекла. Во время теста заметные царапины появились лишь на восьмом уровне шкалы Мооса, что значительно превосходит обычное закаленное стекло большинства смартфонов. Экран также без видимых последствий выдержал воздействие открытого пламени.

Корпус смартфона оказался довольно жестким и не деформировался при попытке сгибания. А вот поворотная камера стала самым слабым местом конструкции. Ее механизм удерживается небольшими штифтами вместо полноценного массивного шарнира, поэтому ее легко… оторвать.

Разборка выявила и другие компромиссы компактного форм-фактора. Внутри установлен аккумулятор емкостью всего 2200 мА·ч, а за охлаждение отвечает графитовая термопрокладка. Защита от воды и пыли ограничена степенью IP54.

Отдельно Зак Нельсон проверил широко рекламируемую функцию «бесплатного глобального интернета». На практике оказалось, что речь идет не о свободном доступе в сеть, а о фирменном ИИ-сервисе, работающем через инфраструктуру производителя. Чат-бот отвечал довольно медленно и не умел анализировать изображения. Для обычной передачи данных предусмотрена виртуальная SIM, однако ее тарифы выяснить не удалось. Но смартфон поддерживает и физическую SIM-карту.

В общем, Ikko MindOne Pro действительно интересное устройство, которое выделяется необычной конструкцией и редким для смартфонов сапфировым стеклом. Но за компактность пришлось заплатить небольшой батареей. Защита от пыли и воды могла бы быть и получше, ну а механизм поворотной камеры — более крепким.