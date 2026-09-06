Нержавеющая сталь после модификации выдерживает 1700 мВ в морской воде — компоненты электролизёров подешевеют в 40 раз

Учёные из Гонконга создали сплав с двойной пассивацией на основе марганца: он заменяет титан с золотым покрытием в производстве «зелёного» водорода

Группа учёных из Университета Гонконга разработала сплав под названием "stainless steel for hydrogen" — SS-H₂. Материал способен выдерживать электрохимический потенциал до 1700 мВ в растворе, имитирующем морскую воду, — это выше порога окисления воды и далеко за пределами возможностей самых стойких обычных нержавеющих сталей.

Секрет — в механизме «последовательной двойной пассивации». Обычная «нержавейка» полагается на оксид хрома, который разрушается при потенциалах выше 1000 мВ. В SS-H₂ на отметке примерно 720 мВ марганец — элемент, традиционно считавшийся вредным для коррозионной стойкости — формирует второй защитный слой поверх хромового. Когда хромовая защита перестаёт работать, марганцевый слой берёт нагрузку на себя.

«Сначала мы не верили, потому что общепринятое мнение гласит: марганец ухудшает коррозионную стойкость», — признался главный автор работы доктор Кайпин Ю.

Источник изображения: University of Hong Kong

В тестах с солевым электролизёром SS-H₂ показал производительность, сравнимую с титановыми элементами, используемыми в современном оборудовании для получения водорода. По оценке команды, 10-мегаваттная система электролиза с протонообменной мембраной стоит около 17,8 млн гонконгских долларов ($2,3 млн), из которых до 53% приходится на конструкционные компоненты. Замена титана с золотым или платиновым покрытием на SS-H₂ снижает стоимость конструкционного материала примерно в 40 раз.

Это не делает сам водород в 40 раз дешевле — электричество, катализаторы, мембраны и прочее оборудование остаются при своих ценниках. Но резкое удешевление одной из крупнейших статей капитальных затрат способно заметно сдвинуть экономику «зелёного» водорода. Исследователи уже произвели тонны проволоки из SS-H₂ в партнёрстве с промышленным производителем, однако путь от проволоки до коммерчески проверенных пористых сеток и пенопластов в реальных электролизёрах ещё предстоит пройти.