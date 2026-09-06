Случайная реакция «отбеливателя» удвоила мощность солёной батареи — и она догнала литий-ион

Исследователи превратили паразитную химию гипохлорита натрия в главный процесс, устранили катализаторы и газовую фазу — теперь батарея безопасна и мощна

Учёные Национальной лаборатории Оук-Ридж (ORNL) Министерства энергетики США перевернули логику разработки солёных батарей, сделав нежелательную побочную реакцию главной. Постдок Вусеок Го заметил, что до медленной кислородной реакции в ячейке образуется гипохлорит натрия — обычный «отбеливатель» — и даёт более высокое напряжение.

Добавление всего 5% «отбеливателя» в систему полностью изменило результат.

Главной стала полностью жидкофазная окислительно-восстановительная пара гипохлорит/хлорид, циклически переключающаяся между ионами при заряде и разряде. Из процесса исчезла проблемная смена фаз «жидкость–газ», отпала нужда в дорогих катализаторах, упало внутреннее сопротивление, а пиковая мощность батареи выросла более чем вдвое — до уровня, сопоставимого с литий-ионными элементами.

Источник изображения: Alonda Hines / ORNL, U.S. Dept. of Energy

Солёные батареи тяжелее и объёмнее литиевых, поэтому не подходят для смартфонов или электромобилей. Но для стационарного сетевого хранения, где вес не критичен, они предлагают козырь: встроенное жидкостное охлаждение солёным электролитом исключает риск катастрофических пожаров, для борьбы с которыми в литий-ионных банках тратятся огромные объёмы энергии на принудительное охлаждение.

Партнёр стартап Coulomb Technology уже готовит коммерциализацию — технологию планируется использовать для резервного питания массивных дата-центров и опорных участков электросетей. Рассматривается и морское применение: контейнеровозы в океане окружены ровно той средой, которая заставляет батарею работать.