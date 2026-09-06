1000 долларов за 13-миллиметровый 990-граммовый ноутбук. Lenovo представила ThinkBook 14x Gen 2

Компания Lenovo представила ноутбук ThinkBook 14x Gen 2 с ценой от 1000 долларов, который выделяется очень тонким корпусом, необычной с точки зрения дизайна, реализацией портов и, вероятно, хорошей автономностью.

Ноутбук имеет толщину всего 12,9 мм и весит 990 г при наличии 14-дюймового экрана. Это, конечно, не 10-миллиметровый Aeroblade, но зато уже серийная модель.

Как можно видеть на изображениях, у ноутбука скруглённые боковые грани, нехарактерные для мобильных ПК, но при этом в местах размещения портов сделаны специальные «срезы».

В основе ноутбука лежат процессоры Intel Core Series 3, так что, вероятно, с автономностью тут всё хорошо. Из остального известно о конфигурации памяти до 32 ГБ ОЗУ SSD объёмом 2 ТБ, экране OLED 2.8K с частотой 120 Гц либо 1200p IPS в зависимости от конфигурации. Ёмкость аккумулятора составляет 54,7 либо 65 Втч.

Новинка должна появиться в продаже в этом месяце.