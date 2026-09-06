Microsoft представила Project Zenith — модификацию Windows 11 без отвлекающих факторов специально для разработчиков

Компания Microsoft представила Project Zenith — модификацию Windows 11, ориентированную на разработчиков.

Компания называет решение готовой к программированию средой Windows без отвлекающих факторов. Фактически это Windows 11, но с определёнными настройками.

Что интересно, в блоге компания уточняет, что это решение для разработчиков, использующих ПК минимум с 64 ГБ унифицированной памяти с пропускной способностью более 250 ГБ/с. Под это описание попадают, к примеру, системы на основе процессоров Ryzen AI Max (которые имеют от 64 ГБ памяти), и именно для них Project Zenith изначально и будет доступна. В течение ближайших месяцы Microsoft обещает выпустить её на другие устройства.

Тут нужно понимать, что эта версия, судя по формулировкам, не будет доступна для самостоятельной установки. В блоге написано следующее:

Устройства Project Zenith поставляются с предварительно настроенной операционной системой Windows для разработки и набором инструментов, подобранных с учетом первоочередных задач разработчиков. На этих устройствах разработчики могут запускать локально и без ограничений модели с более чем 30 миллиардами параметров, что ускоряет эксперименты и помогает снизить зависимость от лимитированных облачных токенов Microsoft

Система включает в себя предустановленные инструменты, такие как Visual Studio Code, GitHub Copilot, PowerToys, WinAppCLI и Windows Dev Skills. Она также изменяет некоторые настройки Windows для уменьшения отвлекающих факторов.

К примеру, Проводник будет отображать скрытые файлы, расширения файлов, панель сведений и полные пути к файлам. Project Zenith также отключает подсказки в меню «Пуск» и так далее.