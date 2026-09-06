Starlink платит по $100 за приглашённых друзей. Новым пользователям полагается бесплатный месяц

Абонент получает персональную ссылку и отправляет её друзьям или публикует в социальных сетях

Starlink начала продвигать глобальную реферальную программу, которая позволяет действующим клиентам зарабатывать на приглашении новых пользователей.

Механика простая: абонент получает персональную ссылку и отправляет её друзьям или публикует в социальных сетях. Перешедший по ней новый клиент получает один месяц Starlink бесплатно, а тот, кто его пригласил, — денежное вознаграждение.

Действующие пользователи могут получать до 100 долларов за каждого подходящего нового клиента. По умолчанию вознаграждение начисляется в виде кредита на услуги Starlink. Приглашённый пользователь получает один месяц обслуживания бесплатно.

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Деньги не приходят сразу после регистрации нового клиента. Вознаграждение выплачивается через 60 дней после активации услуги и прохождения двух полных расчётных циклов — раньше этот срок составлял 30 дней. При этом приглашать новых пользователей могут только активные абоненты тарифов Residential и Roam.

Программа действует не только в США, но и в других странах, включая Великобританию, Канаду, Австралию и Мексику, однако сумма вознаграждения зависит от рынка, а пригласить можно только пользователя из той же страны.

Есть и ограничения на продвижение: Starlink запрещает массовую рассылку ссылок, спам в соцсетях и платную рекламу. За нарушение правил пользователя могут исключить из реферальной программы.