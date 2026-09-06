Motorola показала Moto Snap — магнитную беспроводную зарядку мощностью до 30 Вт

Компактное устройство поддерживает Qi2.2 и заряжает другие смартфоны при 25 Вт

Motorola представила на выставке IFA 2026 беспроводное зарядное устройство Moto Snap. Оно поддерживает стандарт Qi2.2 и способно передавать совместимым смартфонам до 25 Вт. Владельцы устройств Motorola смогут получить более высокую мощность — до 30 Вт — при использовании фирменного протокола компании.

Главная особенность Moto Snap — магнитное крепление. Смартфон автоматически фиксируется в правильном положении относительно зарядной панели, поэтому пользователю не приходится вручную выравнивать устройство. В комплект входит плетёный кабель USB-C длиной 1,5 метра, а сама зарядка поддерживает режим ожидания с пониженным энергопотреблением.

Стоимость Motorola Moto Snap составит 39 евро. В ближайшие недели устройство планируют выпустить в Европе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.