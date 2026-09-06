Nvidia устроила распродажу GeForce RTX 5070, RTX 5080 и RTX 5090 по официальным ценам

То только пока не закончатся запасы

Nvidia решила дать геймерам редкую возможность приобрести видеокарты GeForce RTX 50 серии Founders Edition по рекомендованной розничной цене.

На игровой выставке PAX West компания продаёт RTX 5070 за 549 долларов, RTX 5080 за 999 долларов, а RTX 5090 — за 1999 долларов. Продажи продлятся до тех пор, пока видеокарты остаются на складе.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Предложение выглядит особенно выгодно на фоне реальных цен на нереференсные модели. Сейчас GeForce RTX 5070 может стоить около 850 долларов, RTX 5080 — примерно 1600 долларов и выше, а стоимость RTX 5090 в отдельных случаях способна превышать 5000 долларов. Основной причиной такого разрыва остаётся дефицит поставок, из-за которого новые видеокарты продаются значительно дороже первоначального MSRP.

По словам руководителя отдела рекламы бренда GeForce Джейкоба Фримана, все Founders Edition на PAX West будут продаваться исключительно по официальной цене. При этом количество карт ограничено, поэтому акция завершится сразу после распродажи запасов. Посетителям выставки также предложат коллекционные карточки в стиле GeForce.