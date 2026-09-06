144 Гц, батарея на 7100 мА•ч, четыре камеры по 50 Мп и минимум 512 ГБ флеш-памяти. Nubia NaviX Ultra станет первым смартфоном с китайской LPDDR5X на 10 667 Мбит/с

Он выйдет уже в сентябре

Президент подразделения смартфонов ZTE и Nubia Ни Фэй сообщил, что вся серия Nubia NaviX Ultra будет выпускаться минимум с 512 ГБ встроенной флеш-памяти.

Топ-менеджер отдельно отметил сотрудничество с Changxin Memory, назвав компанию надёжным китайским поставщиком решений для хранения данных и выразив уверенность в высокой скорости её продукции.

Ранее Nubia и Changxin Memory объявили, что NaviX Ultra получит оперативную память LPDDR5X со скоростью 10 667 Мбит/с. По заявлению производителя, речь идёт о первом серийном применении высокоскоростных чипов LPDDR5X китайского производства с такими характеристиками. Таким образом, китайская мобильная DRAM выходит на новый уровень коммерческого применения.

Nubia NaviX Ultra был создан совместно ZTE и ByteDance и позиционируется как «мобильный телефон Doubao второго поколения» с интегрированным ИИ-помощником Doubao. Компания называет новинку первым в мире смартфоном с интеллектуальным управлением на основе искусственного интеллекта.

Напомним, в оснащение смартфона входит экран 144 Гц, однокристальная система Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарея на 7100 мА•ч и целых четыре камеры разрешением по 50 Мп.

Выход устройства ожидается уже в сентябре.