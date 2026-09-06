Флешка для iPhone с двумя разъёмами. Представлен накопитель Aigo PL10

Новинка получила Lightning и USB-C, поддержку USB 3.2 и объём до 512 ГБ

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Компания Aigo выпустила серию мобильных накопителей PL10, предназначенных для быстрого переноса данных между смартфонами, планшетами и другими устройствами.

Новинки доступны в версиях на 128, 256 и 512 ГБ по цене 399, 599 и 999 юаней соответственно. Накопитель получил цельный корпус из серебристого алюминиевого сплава, а на его концах расположены разъёмы Lightning и USB-C.

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Источник изображения: Aigo/ithome

Благодаря такой конструкции PL10 можно напрямую подключать к iPhone или iPad, а затем использовать USB-C для передачи данных на компьютеры и другие современные устройства. Накопитель работает по протоколу USB 3.2 и имеет сертификацию Apple MFi. Для управления файлами предусмотрено приложение Aigo Link, которое поддерживает защиту с помощью Face ID или Touch ID.

Дополнительно пользователи могут включить режим «только чтение» или «только запись», чтобы защитить важные данные от случайного удаления или несанкционированного доступа. Накопитель также умеет работать с iCloud Photos: фотографии и видео можно распределять между облаком и PL10, освобождая место во внутренней памяти iPhone или iPad.

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