Флагманские камерофоны Vivo X500, Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max уже доступны для предзаказа в Китае

Серия Vivo X500 уже доступна для предварительного заказа на JD.com, а полноценная презентация смартфонов состоится 7 сентября.

Ожидается, что базовый Vivo X500 получит основную камеру LYTIA-828 с сенсором размером 1/1,28 дюйма, телеобъектив LYTIA-610 и 50-Мп сверхширокоугольную камеру. Модель Pro также оснастят телеобъективом LYTIA-610.

Главной звездой линейки станет Vivo X500 Pro Max. Смартфон получит 6,83-дюймовый дисплей BOE Q11 с разрешением 2K, основную 50-Мп камеру с сенсором 1/1,28 дюйма, 200-Мп телефото-модуль HP и 50-Мп сверхширокоугольную камеру.

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Производитель заявляет стабилизацию, сопоставимую с карданным подвесом, с углом обзора 3 градуса. Кроме того, новинка сможет записывать видео в 4K со скоростью 240 кадров/с и станет первым смартфоном с 2-нм процессором Dimensity 9600 Pro.

Серия также получит программную функцию Atomic Workbench, которая позволяет одновременно работать с пятью приложениями на одном экране и плавно переключаться между ними.

Мы уже писали о подготовке Vivo к выпуску Vivo X500 Pro Max, который должен был получить экран 2К и 200-мегапиксельную камеру. Также редакция сообщала о первом появлении Vivo X500 Pro Max в базе IMEI и предполагаемых характеристиках.

Менеджер по продуктам Vivo Хань Босяо на этой неделе показал, как снимает видео Vivo X500 Pro Max с новой камерой Zeiss Super Dynamic.