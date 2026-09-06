Этот чип ожидается в Vivo X500 Pro Max: Dimensity 9600 Pro разогнался до 13 086 баллов в Geekbench

Презентация серии Vivo X500 ожидается уже в сентябре

В базе Geekbench появился новый смартфон Vivo с номером модели V2610DA, который работает на флагманском процессоре Dimensity 9600 Pro.

В одноядерном режиме чип набрал до 4137 баллов, а в многоядерном — до 13 086 баллов. Это выше показателей, которые публиковались ранее.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Ожидается, что Dimensity 9600 Pro станет одним из ключевых процессоров нового поколения флагманских смартфонов. Ранее менеджер Vivo Хань Босяо сообщил, что серия X500 Pro станет первой в мире с 2-нм чипом Blue Crystal × Dimensity. По предварительным данным инсайдеров, именно Vivo X500 Pro Max может получить Dimensity 9600 Pro.

Презентация серии Vivo X500 ожидается уже в сентябре. В неё, как сообщается, войдут сразу три модели — X500, X500 Pro и X500 Pro Max.

Менеджер по продуктам Vivo Хань Босяо на этой неделе показал, как снимает видео Vivo X500 Pro Max с новой камерой Zeiss Super Dynamic.