Этот чип ожидается в Vivo X500 Pro Max: Dimensity 9600 Pro разогнался до 13 086 баллов в Geekbench
Презентация серии Vivo X500 ожидается уже в сентябре
В базе Geekbench появился новый смартфон Vivo с номером модели V2610DA, который работает на флагманском процессоре Dimensity 9600 Pro.
В одноядерном режиме чип набрал до 4137 баллов, а в многоядерном — до 13 086 баллов. Это выше показателей, которые публиковались ранее.
Ожидается, что Dimensity 9600 Pro станет одним из ключевых процессоров нового поколения флагманских смартфонов. Ранее менеджер Vivo Хань Босяо сообщил, что серия X500 Pro станет первой в мире с 2-нм чипом Blue Crystal × Dimensity. По предварительным данным инсайдеров, именно Vivo X500 Pro Max может получить Dimensity 9600 Pro.
Презентация серии Vivo X500 ожидается уже в сентябре. В неё, как сообщается, войдут сразу три модели — X500, X500 Pro и X500 Pro Max.
Менеджер по продуктам Vivo Хань Босяо на этой неделе показал, как снимает видео Vivo X500 Pro Max с новой камерой Zeiss Super Dynamic.
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