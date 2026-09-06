Российский «Теледроид» может отправиться на Луну и дальше

Разработки для управления антропоморфным роботом планируют использовать не только на орбитальных станциях, но и при исследовании других небесных тел

Технологии, создаваемые в рамках проекта российского антропоморфного робота «Теледроид» на МКС, потенциально могут найти применение на будущей Российской орбитальной станции, Луне и других объектах Солнечной системы.

Об этом сообщил главный конструктор проекта, заместитель генерального директора «Корпорации робототехники» Евгений Дудоров. Речь идёт о разработке самого робота, копирующего устройства управления, системы технического зрения и комплекса автономного управления.

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Эксперимент на МКС разделён на несколько этапов. Сначала специалисты будут отрабатывать управление виртуальной моделью, затем перейдут к испытаниям робота внутри герметичного отсека станции. На следующем этапе «Теледроид» будет работать снаружи МКС на специальном экспериментальном столе под контролем внешней камеры. После этого планируется дистанционное управление роботом из станции и проверка его способности самостоятельно выполнять операции с различным оборудованием.

«Теледроид» представляет собой антропоморфного робота торсового типа — без ног, но с системой технического зрения. Он сможет работать в копирующем режиме, повторяя движения космонавта, управляющего системой с помощью экзоскелета. При этом часть операций робот сможет выполнять автономно. В перспективе такая схема может позволить использовать машины для выполнения сложных и потенциально опасных работ там, где присутствие человека нежелательно или невозможно.