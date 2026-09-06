Такого смартфона нет ни у кого. Huawei Pura X View с широким 6,39-дюймовым экраном, сверхтонкой рамкой и батареей 7000 мАч поступит в продажу уже 10 сентября

Huawei Pura X View должен стать одним из участников крупной презентации Huawei 7 сентября. По данным инсайдера SuperDimensional, первая продажа устройства намечена на 10 сентября.

При этом глава потребительского бизнеса Huawei Хэ Ган действительно подтвердил повторное появление Pura X View на мероприятии, посвящённом Mate XT 2. Судя по всему, 7 сентября компания раскроет характеристики, которые пока остаются неизвестными, включая процессор, камеры и другие технические параметры.

Huawei уже успела показать Pura X View в конце августа. Тогда компания раскрыла необычный широкий корпус, варианты расцветки, ёмкость аккумулятора и операционную систему HarmonyOS 7.0.

Остальные подробности пока держатся в секрете.