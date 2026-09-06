Такого смартфона нет ни у кого. Huawei Pura X View с широким 6,39-дюймовым экраном, сверхтонкой рамкой и батареей 7000 мАч поступит в продажу уже 10 сентября
Презентация ожидается 7 сентября
Huawei Pura X View должен стать одним из участников крупной презентации Huawei 7 сентября. По данным инсайдера SuperDimensional, первая продажа устройства намечена на 10 сентября.
При этом глава потребительского бизнеса Huawei Хэ Ган действительно подтвердил повторное появление Pura X View на мероприятии, посвящённом Mate XT 2. Судя по всему, 7 сентября компания раскроет характеристики, которые пока остаются неизвестными, включая процессор, камеры и другие технические параметры.
Huawei уже успела показать Pura X View в конце августа. Тогда компания раскрыла необычный широкий корпус, варианты расцветки, ёмкость аккумулятора и операционную систему HarmonyOS 7.0.
Остальные подробности пока держатся в секрете.
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