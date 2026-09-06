Миниатюрный ПК Core Ultra X7 и 64 ГБ оперативной памяти. Представлен AceMagic F7A

Новая модель крупнее F2A, зато получила более эффективное охлаждение и сразу два быстрых слота M.2

Компания AceMagic представила на выставке IFA 2026 новый мини-ПК F7A, который стал более вместительной альтернативой модели F2A.

При этом производитель сохранил тот же процессор Core Ultra X7 358H, но увеличил размеры корпуса, что позволило улучшить систему охлаждения. Габариты компьютера составляют 143 × 143 × 40 мм.

Главным преимуществом F7A стала возможность установить до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5 со скоростью до 8533 МТ/с. Для накопителей предусмотрены два слота M.2 2280 NVMe: один поддерживает PCIe Gen 4 x4, а второй — более быстрый PCIe Gen 5 x4.

В оснащение также вошли Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Целевое энергопотребление процессора заявлено на уровне 65 Вт.