Первый смартфон Motorola с Android 17 из коробки и камерой на 200 Мп. Motorola Edge 70 Neo рассекречен до анонса

Компания подтвердила существование смартфона и пообещала представить его в ближайшие месяцы

Motorola официально подтвердила, что Edge 70 Neo готовится к выходу на индийском рынке. Упоминание смартфона появилось в пресс-релизе компании, посвящённом презентации новинок на IFA 2026. Точные сроки запуска и характеристики устройства пока не раскрываются.

Ожидается, что Edge 70 Neo может получить компактный дисплей диагональю около 6,3 дюйма и стать первым смартфоном Motorola с Android 17 из коробки. Ранее появившиеся утечки также указывали на четыре варианта оформления — розовый, тёмно-зелёный, светло-зелёный и голубой — и 200-мегапиксельную камеру.

Опубликованный ранее рендер практически полностью совпадает с уже представленным Motorola Edge 70 Plus — включая дизайн, цвета и 200-Мп камеру. Поэтому пока нельзя исключать, что изображение на самом деле относится к старшей модели.