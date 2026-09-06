В Tesla есть Grok, а в машинах с Apple CarPlay добавили Claude от Anthropic

Пользователи смогут общаться с ИИ-ассистентом голосом прямо через мультимедийную систему автомобиля, не отвлекаясь от дороги.

Anthropic добавила поддержку CarPlay в приложение Claude для iPhone. Теперь владельцы автомобилей с совместимой системой смогут запускать голосовые разговоры с ИИ через экран мультимедийной системы и задавать вопросы без необходимости брать смартфон в руки.

В интерфейсе CarPlay Claude открывается с экраном для разговора без использования рук. Пользователь может начать новый чат или продолжить недавний, а также управлять микрофоном и завершать или возобновлять диалог. На экране отображаются индикаторы, показывающие, когда ассистент слушает или отвечает. При этом Claude не получает доступа к управлению функциями автомобиля или iPhone.

Поддержка сторонних чат-ботов появилась в CarPlay с выходом iOS 26.4. Для интеграции приложения должны использовать специальный интерфейс Apple и получить соответствующее разрешение.

Запуск Claude происходит через интерфейс CarPlay, поскольку сторонние голосовые команды для пробуждения ассистента пока не поддерживаются. Ранее аналогичную возможность получил ChatGPT.