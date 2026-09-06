Аккумулятор на 8000 мА•ч, OLED-экран на 120 Гц, максимальная защита IP69K. Смартфон Oppo A7 Pro рассекречен до анонса

Работать новинка будет под управлением ColorOS 16

Oppo официально раскрыла ключевые характеристики A7 Pro, который готовится к выходу в Китае. Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 8000 мА•ч с заявленным акцентом на долговечность батареи. Покупателям предложат версии с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон оснастят OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающей более плавную работу интерфейса. Корпус получит защиту по степени IP69K, а усиленная конструкция должна повысить устойчивость устройства к падениям и повседневным ударам. Работать новинка будет под управлением ColorOS 16.

Отдельное внимание Oppo уделила функциям безопасности на базе ИИ. Система сможет предупреждать о мошеннических звонках, распознавать подмену лица в реальном времени и выявлять подозрительную активность между приложениями.

Oppo A7 Pro поступит в продажу в Китае 11 сентября в трёх цветах.