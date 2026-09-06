Аккумулятор на 8000 мА•ч, OLED-экран на 120 Гц, максимальная защита IP69K. Смартфон Oppo A7 Pro рассекречен до анонса

Работать новинка будет под управлением ColorOS 16

Мобильные телефоны

Oppo официально раскрыла ключевые характеристики A7 Pro, который готовится к выходу в Китае. Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 8000 мА•ч с заявленным акцентом на долговечность батареи. Покупателям предложат версии с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон оснастят OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающей более плавную работу интерфейса. Корпус получит защиту по степени IP69K, а усиленная конструкция должна повысить устойчивость устройства к падениям и повседневным ударам. Работать новинка будет под управлением ColorOS 16.

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Источник изображения: Oppo/gizmochina

Отдельное внимание Oppo уделила функциям безопасности на базе ИИ. Система сможет предупреждать о мошеннических звонках, распознавать подмену лица в реальном времени и выявлять подозрительную активность между приложениями.

Oppo A7 Pro поступит в продажу в Китае 11 сентября в трёх цветах. 

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