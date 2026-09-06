Два RJ-45, USB-C и складная антенна: Ubiquiti представила роутер-раскладушку за 100 долларов, и его уже раскупили

Ubiquiti представила новую версию портативного маршрутизатора UniFi Travel Router — модель Long-Range. Ее главным отличием стала складная внешняя антенна. Производитель заявляет об увеличенной дальности работы и более стабильном соединении, но без конкретики.

В остальном характеристики практически не изменились. Маршрутизатор работает с Wi-Fi 5 (802.11ac) и обеспечивает скорость беспроводного соединения до 867 Мбит/с. Для первоначальной настройки и управления используется Bluetooth.

На корпусе расположены два порта RJ-45 и два USB-C. Один разъем предназначен для питания, а второй позволяет подключить смартфон или другое устройство и использовать его мобильный интернет для выхода в сеть. Сверху установлен небольшой ЖК-дисплей, отображающий состояние маршрутизатора.

Собственного аккумулятора у устройства нет: для работы требуется внешнее питание через USB-C с параметрами 5 В / 2 А. Блок питания в комплект не входит.

UniFi Travel Router Long-Range оценен в $100 — на $20 дороже обычной версии, которая стоит $79. При этом первая партия новинки уже полностью распродана.