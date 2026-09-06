Кто-то выпустил ультракомпактную GeForce RTX 3060 без дополнительного питания — у нее производительность даже ниже, чем у GeForce GTX 1060

В Китае протестировали необычную версию GeForce RTX 3060, выполненную в низкопрофильном однослотовом формате. Видеокарта не имеет разъема дополнительного питания — она питается через слот PCI Express (то есть получает до 75 Вт против 100-170 Вт у обычных версий). Кто выпустил такой ускоритель — неизвестно.

Скриншоты видео Bilibili Источник изображения: Bilibili

Необычную RTX 3060 показали в ролике на китайской платформе Bilibili. Карта, лишенная брендинга, по размерам сопоставима со смартфоном. Для охлаждения используется однослотовая система с вентилятором центробежного типа, видеовыходов всего два — HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.

Главная особенность конструкции — отсутствие 6- или 8-контактного разъема питания. Поэтому создателям модификации пришлось серьезно ограничить энергопотребление. Предполагается, что для этого изменили цепь измерения тока.

Ограничение питания сильно повлияло на частоты. Несмотря на заявленный GPU-Z Boost до 1777 МГц, под нагрузкой графический процессор с трудом удерживал частоту выше 900 МГц.

В 3DMark Time Spy карта набрала всего 4821 балл. Обычные версии RTX 3060 обычно показывают около 9000 баллов и более, то есть компактная модификация потеряла почти половину производительности. Результат даже ниже, чем у GeForce GTX 1060 и Radeon RX 580.

При этом логичной проблемой стало охлаждение: температура Hotspot превышала 90 °C.