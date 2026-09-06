«Мы на орбите! И мы только что вошли в историю Европы»: немецкая Isar Aerospace впервые успешно запустила 28-метровую ракету Spectrum — из Норвегии

Немецкая частная компания Isar Aerospace впервые успешно вывела свою ракету Spectrum на орбиту — пуск состоялся с космодрома Andoya на севере Норвегии 5 сентября в 22:12 по местному времени, а примерно через семь минут после старта вторая ступень вышла на эллиптическую орбиту.

Для Isar Aerospace это второй полет Spectrum и первая успешная попытка достичь орбиты. Компания назвала запуск историческим событием для европейской космической отрасли. При этом речь именно о географической Европе: европейские ракеты десятилетиями стартуют с космодрома Куру во Французской Гвиане, которая политически является частью Франции, но расположена в Южной Америке. Spectrum стала первой орбитальной ракетой, стартовавшей с территории географической Европы.

«Мы на орбите! И мы только что вошли в историю Европы: впервые ракета частной разработки достигла орбиты, стартовав с европейского континента. Это свидетельство самоотдачи, профессионализма и слаженной командной работы всех участников проекта», — написала Isar Aerospace на своей страничке в соцсети X.

Первый полет Spectrum состоялся в марте 2025 года и завершился аварией менее чем через минуту после старта. По результатам расследования Isar Aerospace, причиной стало непреднамеренное открытие вентиляционного клапана, после чего ракета потеряла управление ориентацией во время маневра вращения.

Второй запуск первоначально планировали на январь 2026 года, однако затем его несколько раз переносили. Среди причин были проблемы с клапаном наддува, неблагоприятная погода, посторонняя лодка в закрытом районе, утечка в композитном сосуде высокого давления и аномальное поведение жидкостных систем ракеты.

На этот раз Spectrum успешно прошла основной этап выведения и, в отличие от первого испытательного полета, несла реальную полезную нагрузку. На борту находились пять кубсатов и научный эксперимент, который остался закреплен на верхней ступени.

На момент выхода на первоначальную орбиту миссия еще не была завершена. Верхней ступени предстояло выполнить дополнительное включение двигателя, чтобы перейти с эллиптической орбиты на более близкую к круговой, после чего должны быть развернуты спутники.

Spectrum представляет собой двухступенчатую ракету высотой 28 метров. Она рассчитана на вывод до 1000 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и ориентирована на рынок малых и средних спутников.

Isar Aerospace планирует превратить Spectrum в серийный европейский носитель. Производственная площадка компании под Мюнхеном, согласно планам, потенциально сможет выпускать более 30 ракет в год.