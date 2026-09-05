Первый в мире безрамочный смартфон оказался не таким уж и безрамочным: фото и видео концепта Tecno

На самом деле рамка есть, но ее не видно

Tecno продемонстрировала на выставке IFA 2026 в Берлине концептуальный смартфон, экран которого полностью лишен рамки. Производитель добился эффекта полностью безрамочного дисплея за счет необычной конструкции защитного стекла и переработанной компоновки экранного модуля. Фото устройства опубликовал ресурс GSMArena, а видео — известный инсайдер Ice Universe.

«Ко мне в руки попало кое-что по-настоящему особенное от TECNO: первый в мире концептуальный смартфон, у которого действительно нет рамок. Честно говоря, когда держишь его в руке, возникает ощущение, будто прикасаешься к будущему. В каком-то смысле я уже сегодня могу ощутить, как будут выглядеть и ощущаться смартфоны через два года. Стоит рамкам исчезнуть — и всё восприятие устройства меняется. Смартфон, не имеющий границ, — это невероятные ощущения», — написал Ice Universe.

Однако концепт не является полностью безрамочным. Фактически неактивная область дисплея никуда не исчезла — Tecno визуально спрятала ее под элементами конструкции. Смартфон использует двухслойное защитное стекло, нижняя часть которого огибает рамку корпуса и скрывает черную границу экранной панели. За счет этого при взгляде на устройство создается впечатление, что изображение доходит непосредственно до металлической рамки.

Ради такой конструкции компании пришлось изменить и процесс сборки. Например, для фиксации второго слоя защитного стекла применяется специально разработанный термоплавкий клей.

В результате интерфейс, приложения и другой контент визуально занимают практически всю переднюю поверхность. Для сравнения, у iPhone 17 Pro Max, с которым сопоставили прототип, толщина рамки экрана составляет примерно 1,36 мм.

Исчезновение привычной рамки создало и проблему: пальцы пользователя чаще касаются активной области дисплея при удержании устройства. Поэтому Tecno пришлось переработать алгоритмы распознавания касаний и отдельные элементы интерфейса, чтобы снизить количество случайных срабатываний.

Концепт оснащен 6,78-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц. По дизайну и аппаратной платформе устройство близко к ранее представленному Tecno Camon Slim.