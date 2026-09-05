«Морозильник» для смартфона: представлен внешний кулер Nubia Magnetic Phone Cooler Neo за 15 долларов, он охлаждается до -18 °C

Бренд Nubia представил в Китае новый внешний кулер для смартфонов Magnetic Phone Cooler Neo, который компания также называет Ice Cream Cooler. В продажу устройство поступит 10 сентября за 159 юаней (около $25), а на старте его можно будет купить за 99 юаней — примерно $15.

Кулер получил термоэлектрическую систему охлаждения мощностью до 25 Вт, позаимствованную у RedMagic Cooler 8 Pro. Внутри установлена термоэлектрическая охлаждающая пластина (элемент Пельтье) размером 36 × 36 мм, алюминиевый радиатор и алюминиевая теплораспределительная пластина. По заявлению Nubia, охлаждающая поверхность способна остывать до -18 °C, а максимальная разница температур достигает 60 °C. Устройство рассчитано прежде всего на игровые смартфоны — оно должно снижать нагрев во время продолжительных игровых сессий, быстрой зарядки и использования телефона на улице в жаркую погоду.

За отвод тепла отвечает семилопастный вентилятор, раскручивающийся до 6000 об/мин. Воздух направляется вверх и вниз, поэтому горячий поток не должен попадать на руки при горизонтальном положении смартфона. В самом тихом режиме уровень шума заявлен на отметке 33 дБ.

Управлять кулером можно физическими кнопками, без обязательной установки приложения. Предусмотрены четыре режима: тихий, мощный, «разгон» и автоматический. В последнем случае встроенный контроллер самостоятельно регулирует интенсивность охлаждения.

Вокруг корпуса установлена круговая RGB-подсветка с несколькими эффектами, которую при желании можно полностью отключить. Толщина устройства составляет 25 мм, масса — 90 г.

К смартфону Ice Cream Cooler крепится магнитом. Для устройств без совместимого магнитного кольца в комплект войдут специальные зажимы. Кроме того, в корпус встроена стандартная резьба 1/4 дюйма — она позволяет закрепить устройство на штативе или использовать вместе с оборудованием для стриминга.