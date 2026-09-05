Российский вертолет с рекордной дальностью полёта: Ростех показал Ми-38ПС, который способен пролететь более 1500 км на одной заправке

Ми-38ПС может перевезти 5 тонн грузов или 40 человек

Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» впервые публично представил арктический вертолет Ми-38ПС — машину показали на XVI Международном салоне «Комплексная безопасность» в Казани. Вертолет разработан с учетом требований МЧС России и предназначен в том числе для работы на Северном морском пути.

Скриншот видео ТАСС/Ростех Источник изображения: ТАСС

Одной из ключевых особенностей Ми-38ПС стала дальность полета. С дополнительными топливными баками она превышает 1500 км. В «Ростехе» называют этот показатель рекордным среди российских вертолетов.

Скриншот видео ТАСС/Ростех Источник изображения: ТАСС

Ми-38ПС может выполнять поисково-спасательные и санитарные миссии, перевозить людей и грузы. Грузоподъемность достигает 5 тонн, а пассажировместимость — до 40 человек.

Скриншот видео ТАСС/Ростех Источник изображения: ТАСС

Вертолет производится Казанским вертолетным заводом и адаптирован для эксплуатации в сложных климатических и метеорологических условиях.