Сверхчистую медь для микроэлектроники теперь выпускают в России — чистота составляет 99,99%

Мощность — 150 тыс. тонн в год

В Забайкальском крае 2 сентября начал работу новый гидрометаллургический завод ГМК «Удокан». Предприятие, построенное с нуля, будет выпускать катодную медь высшей марки с чистотой 99,99%.

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На «Удокане» создан полный производственный цикл — от добычи и обогащения руды до получения готового металла. Первая очередь комбината, включающая обогатительную фабрику и гидрометаллургический завод, рассчитана примерно на 150 тыс. тонн меди в год.

Основой нового производства стала запатентованная российская технология, разработанная специалистами «Удоканской меди». Она позволяет перерабатывать руду Удоканского месторождения непосредственно на площадке комбината и получать медь высокой степени чистоты.

Параллельно проектируется вторая очередь ГМК. После ее ввода совокупная производительность «Удокана» должна вырасти до 550 тыс. тонн меди в год. В компании считают, что при достижении такого объема предприятие сможет войти в пятерку крупнейших производителей меди в мире.

Медь чистотой 99,99% используется в электротехнике и энергетике, микроэлектронике, а также при производстве электрического и автономного транспорта. Развитие этих отраслей способствует росту мирового спроса на металл высокой степени очистки.